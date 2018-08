La bruja televisiva, Aramís Fuster, no deja de sorprendernos. Si recientemente se sentaba en el plató de 'Sábado Deluxe' para alargar el miembro viril del colaborador Rafa Mora, o del paparazzi Jordi Martín; ahora ha vuelto a la carga con una nueva y sorprendente revelación, con la que ha hecho tambalear los cimientos de la televisión de nuestro país. Y es que la máxima autoridad mundial del ocultismo podría estar muy cerquita de cumplir uno de sus grandes sueños y participar en la nueva edición del reality de Telecinco 'GH VIP'. Una edición que arrancará el próximo mes de octubre y que haría las delicias de Aramís Fuster, a juzgar por las palabras que la televisiva ha concedido al programa 'Socialité'.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Esperando el VERANO,QUE NO LLEGA!!! A post shared by Aramis Fuster (@aramis_fuster) on May 7, 2018 at 6:06am PDT

"Tengo un coeficiente semejante al de Einstein y al de Bill Gates. Con lo cual, no soporto la estupidez humana y de los que he oído que van a estar allí, no me llevaría bien con nadie". Así de contundente se ha mostrado la bruja cuando ha sido preguntada por cómo llevaría eso de convivir con otros famosos como ella. Y es que gracias a su dilatada trayectoria televisiva, la hemos podido conocer un poquito mejor y nos ha dejado constancia de que ella es un hueso duro de roer.

QUIEN SE ATREVE??? A post shared by Aramis Fuster (@aramis_fuster) on Jun 17, 2018 at 6:39am PDT

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Además, Aramís no se ha querido morder la lengua y la lanzado su primera pullita. ¡Y eso que aún no participa en 'GH VIP'! La bruja ha dicho que la ex de Carlos Lozano, Miriam Saavedra, es una "llorona" y que le daría "un par de 'guantás' con la mano abierta que la mandaba para el Machu Picchu, pero volando". Ahí es nada.



En mi trono,😛😛 A post shared by Aramis Fuster (@aramis_fuster) on Jul 18, 2017 at 2:46pm PDT

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ésta no es la primera vez que la mediática vidente manifiesta sus deseos para formar parte de 'Gran Hermano VIP'. Hace tres años, la que presume de ser la máxima autoridad mundial del ocultismo, dijo que quería entrar en la casa porque el programa la necesitaba. Y es que Aramís tenía muy claro que con su presencia y participación iba a poner "a la casa y a España entera patas arriba".



Gtres

Algo que ya hizo en el año 2003 cuando participó en el reality de la misma cadena 'Hotel Glam'. Y es que, ¿cómo olvidar el momento en el que se metió, tal y como Dios la trajo al mundo, en la máquina de rayos Uva? Eso sí, la bruja no aguantó mucho tiempo encerrada en la casa. Pues solo le bastaron tres semanas de concurso para marcarse un abandono voluntario. ¿Hará lo mismo si entra en 'GH VIP'?