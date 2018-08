Hoy en día no hay mejor manera de testar cómo se encuentra una relación, ya sea sentimental o de amistad, que echando un ojo a las redes sociales. Y es que, si hace mucho tiempo que dos personas no aparecen juntas en la misma foto, mal vamos. Si comienzan a desaparecer las fotografías que existían, peor aún. Pero no hay mejor manera de saber que una relación ha llegado a su fin que cuando se produce el temido ‘unfollow’, una efectiva manera de gritar a los cuatro vientos que no quieres ver a esa persona ni en pintura (y mucho menos saber la maravillosa vida que lleva a sus espaldas).

La familia Campos y la familia Matamoros estaban unidas más íntimamente por la amistad existente entre la única hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, y la hija de Kiko Matamoros y Makoke, Anita Matamoros. Hablamos en pasado porque parece que su amistad ha llegado a su fin, o que al menos, se ha resentido fuertemente en las últimas semanas. Tanto es así, que Anita ha dejado de seguir a Alejandra en redes sociales, algo que ha hecho que saltaran todas las alarmas.

Desde ‘Socialité’ se han puesto en contacto con Makoke para que diera su opinión sobre lo sucedido, pero la esposa del colaborador se ha mostrado sorprendida y ha asegurado no saber nada más sobre este asunto. Ya hace unos días, cuando se celebró por todo lo alto el 18 cumpleaños de Anita, llamó la atención la ausencia de su amiga Alejandra, mientras que la hija de Kiko, supuestamente, sí había acudido el pasado 5 de abril a la fiesta de mayoría de edad de la hija Terelu, eso sí, no existe ningún documento gráfico que lo demuestre…

En su momento, el propio Matamoros dijo que él no iba a contar por qué no había ido Alejandra a la fiesta de su hija, que eso le correspondía contarlo a ellas, dejando entrever que sí que estaban un pelín enemistadas. Por su parte, Rubio se justificó diciendo que no había podido acudir porque ese día no estaba en Madrid, ya que de lo contrario sí habría ido, algo que sonó un poco a excusa barata…

Según algunos rumores, el distanciamiento entre Makoke y Terelu podría haber sido el origen del desencuentro. Sin embargo, María Patiño aprovechó para negar este hecho: “Esto es una cuestión de ellas dos, no sé si retomarán su amistad o no. Yo lo que puedo garantizar es que la influencia de las madres aquí no ha tenido nada que ver”. ¿Conoceremos de boca de las implicadas el origen de su mal rollo?