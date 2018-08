Si nos pusiéramos a hacer un resumen de las idas y venidas de Sofía Suescun y Alejandro Albalá, el texto resultante tendría el mismo número de páginas que ‘El Quijote’. Que si ahora estamos juntos, que si ahora no, que si nos tiramos los trastos a la cabeza por los platós, que si estoy celoso y no te quiero ni ver, aunque sigo enamorado de ti porque me has dado tanto… Vamos, lo de siempre. Por el momento y hasta nueva orden, la pareja vuelve a las andadas y está feliz cual perdiz el uno al lado del otro, enamoraditos perdidos y disfrutando de un viaje de placer que les ha regalado una página de viajes de esas que te llevan a un destino sorpresa.

Y es que hay que aprovechar el filón de la reconciliación, y si te sale el viaje gratis, pues mejor que mejor. La ganadora de ‘Supervivientes 2017’ se ponía misteriosa para anunciar que hacía las maletas hacia un rumbo desconocido. “¿Adivináis dónde voy a parar y con quién?”, se preguntaba mientras se zampaba un helado en la terminal. “No quiero deciros adonde voy hasta que llegue, pero os voy a dar una pista que veo que estáis con la intriga: Me voy a una isla”, apuntaba la joven.

Sobre su ‘misterioso’ acompañante, no tardó mucho en colgar en sus Stories un vídeo boomerang en el que aparece dándole a Alejandro Albalá un besito casto en la mejilla. Sobreimpreso, leemos que la experta en realities ha ‘secuestrado’ al joven para esta aventura. Pobre Albalá, ¡seguro que está disgustadísimo de marcarse un viajecito gratis!

Las imágenes fueron tomadas en el aeropuerto de Fuimicino, en Roma, lugar en el que parece que tan solo tenían que hacer escala hacia su destino final, un tiempo que aprovecharon para ponerse morados a helados. Y es que Sofía no dejó de hablar en sus redes de su “adicción” a este refrescante placer culpable. “¿Qué tienen de especial los helados de Roma?”, se preguntaba. “De verdad, hasta que no probéis los helados de Roma no sabréis lo que verdaderamente es un helado. ¡Es el tercero que me como!”. ¿El gremio de heladeros romanos habrá contribuido también al viaje de los tortolitos?

Sea como fuere, tras su última ruptura, parece que las cosas entre los dos se habrían relajado tanto como para darse una nueva oportunidad. Precisamente, fue a través de Instagram donde recientemente los dos intercambiaron mensajes de lo más románticos, los cuales no dejaban lugar a dudas de que Sofía y Alejandro habían vuelto a las andadas. "Muy mío", escribía ella en una foto de Albalá luciendo torso desnudo, para luego él responderle con dos corazoncitos.