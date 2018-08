Descubriendo el Boxeo en @clubbonasport con @salim_box 💦🥊🥊💪🏼🤛🏼👊🏻😋 #mañanarepito #atope #boxing #yatardaba #hoydormiréplanchadita

A post shared by Marta Torné (@marta_torne) on May 2, 2018 at 12:21pm PDT