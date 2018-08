¿Quién ha dicho crisis? Parece que la relación entre la estrella de 'Keeping up with the Kardashians', Khloé Kardashian, y su churri, el jugador de baloncesto, Tristan Thompson, vuelve a ir a las mil maravillas. Y decimos vuelve porque ambos han pasado por un fuerte bache, a raíz de las infidelidades que se marcó el deportista antes del nacimiento de su hija True, que les ha obligado a someterse a terapia de pareja. Y todo apunta a que los truquitos que ambos están aprendiendo en sus sesiones estarían funcionando a las mil maravillas. Pues Khloé y Tristan se han escapado unos días hasta México, donde están haciendo subir la temperatura del país azteca a base de dar rienda suelta a su pasión.

Afincados en la villa privada 'Casa Aramara', que el productor americano y amigo de la familia, Joe Francis, tiene a primera línea de mar en la península privada de Punta Mira, Khloé Kardashian está recuperando el tiempo perdido al lado del padre de su hija. Ambos se están comportando como auténticos enamorados, tomando el sol juntos, bañándose en la piscina y en la playa como auténticos adolescentes y besándose como si no hubiera un mañana. Unos momentos de los más especiales que ambos están inmortalizando con sus cámaras y móviles, y que de seguro ocuparán un lugar privilegiado en el álbum de fotos de la familia.

Pero no están solos. Y es que la pareja está disfrutando de estos días de relax, sol y playa en compañía de la hermana de la socialité, Kendall Jenner, su novio Ben Simmons y otros amigos de ellas. Eso sí, como viene siendo habitual en el clan más famoso de la televisión, la polémica no podía faltar. Y es que las hermanísimas no dudaron en sacar su vena más macarra, a base de unas buenas peinetas, cuando se percataron de la presencia de los paparazzi.

Unas vacaciones familiares de lo más entrañables que Khloé y Tristan están aprovechando al máximo. Pues la pareja ha aparcado por unos días su papel de padres y ha viajado hasta el país azteca sin la compañía de la pequeña que ambos tienen en común, True, que nació el pasado mes de abril. ¿Será este el momento para ampliar la familia y dar un hermanito a su pequeña?