Entre María Teresa Campos y sus hijas no hay secretos, pero tanta sinceridad a veces puede traer pequeños conflictos. Eso le ha pasado esta vez a la matriarca, tal y como se verá en la nueva temporada de 'Las Campos', que se estrena el martes a las 22.00 h. y la que la presentadora y sus hijas viajan a Argentina, tierra natal de Edmundo Arrocet. María Teresa Campos quiere tener un detalle con sus hijas, pero no consigue acertar. Les regala un libro a cada una, a Carmen le entrega 'Cree en ti', y a Terelu, 'Emoción y sentimientos', pero a ninguna de las dos le sentó del todo bien el título elegido por su madre. Especialmente a Carmen, que no entendía el motivo subyacente a ese regalo. "Si mi madre cree que yo no creo en mí, es por algo y quiero que me lo cuente", afirmaba la menor de las Campos. Aunque su madre no le había dado tanta vuelta a la hora de elegir el libro: "Como siempre está diciendo que la otra es el ojito derecho... Cree en ti. Los padres tenemos mucha culpa de cómo son los hijos", explicó María Teresa. En el avance de 'Las Campos', Carmen sigue empeñada en que ese libro le pegaba más a Terelu que a ella.

Terelu, por su parte, no cree ser una persona negativa. De nuevo, hay un malentendido entre madre e hija, pues como bien explicaba María Teresa: "A veces uno se entrega demasiado y no te dan valor".

En esta nueva temporada viajan hasta Argentina, tierra natal de Bigote. El cantante quiere acercar a María Teresa y sus hijas al que fue su hogar durante sus primeros once años de vida. Para ello, les llevará por las principales calles y monumentos de la capital, Buenos Aires. Terelu nos sorprenderá bailando un tango con un bailarín profesional. Carmen, por su parte, prueba una infusión típica del país y no puede disimular que no es muy de su agrado.

María Teresa y Edmundo también se dejan espacio para ellos, y mientras hacen turismo en pareja, Terelu y Carmen se suben a un dos caballos descapotable sobre el que verán las principales calles de Buenos Aires.

No nos faltarán tampoco pequeñas sorpresas como la inesperada visita de los hermanos de Pimpinela a la matriarca. ¡Van a la mismísima habitación de la periodista! Y, por si fuera poco, el cantante y compositor Coti interpreta una de sus piezas en el patio de butacas del Teatro Colón, una de las mejores salas del mundo.

Eso sí, las Campos nos darán momentos únicos como nos vienen acostumbrando desde que comenzaron con el docushow. Ya desde antes de pisar tierra argentina dan de qué hablar. ¡Tienen problemas hasta con el sitio en el avión! Pero para ver en qué desemboca todo tendremos que esperar al martes por la noche.