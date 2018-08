Sofía del Prado: "Estoy en una etapa muy feliz en la que el amor está muy presente"

Ya ha pasado un año y Sofía del Prado está feliz de haber llevado la corona de Miss Universo España. Era un sueño que perseguía desde hace tiempo y, según sus palabras, la experiencia ha sido muy gratificante y enriquecedora. Ahora, la modelo manchega, licenciada en Relaciones Internacionales, empieza una nueva etapa en su vida profesional llena de interesantes retos que afronta muy ilusionada. Además, también nos confesó que está muy contenta con el estado de su corazón. ¿Quién le ha robado el corazón a esta belleza morena de 23 años?

Fernando Roi

Acabas de dejar la corona, ¿cuál es el balance?

Ha sido un año muy bonito, en el que he aprendido muchas cosas y he crecido personal y profesionalmente. También ha sido complicado el hacerse hueco en este mundo, pero a base de perseverar se consigue.

Supongo que todo no habrá sido maravilloso. Mójate, ¿qué ha sido lo peor?

Efectivamente, no lo ha sido. Ha habido momentos duros, sobre todo a la hora de la preparación de cara a Miss Universo. Dormía poco: estaba de un lado para otro; apenas tenía tiempo para comer y había días que se hacía cuesta arriba. Pero luego mereció la pena.

¿Qué proyectos tienes? ¿Cuáles van a ser tus pasos?

Voy a empezar un máster en octubre en Comunicación en Madrid, combinado con el trabajo como modelo e imagen. Me encantaría en un futuro poder trabajar en televisión. Tampoco descarto viajar fuera y buscar otras oportunidades.

Ahora cuando llegas a tu pueblo, Villarrobledo (Albacete), ¿qué te dicen? ¿Y tu familia?

Yo creo que el mayor boom fue sobre todo al principio. La gente me paraba y me felicitaba o me pedía fotos. Ahora ya se ha normalizado un poco más, pero me dicen que siguen mis pasos en redes sociales y que se alegran mucho de todo lo que estoy haciendo.

Fernando Roi

Supongo que en este año se te habrán acercado muchas personas…

No tantas como piensa la gente. Al fin y al cabo, el ser tan alta y llevar un título como el de Miss España no ayuda a ligar, creo que echa para atrás a alguna gente.

¿Has encontrado el amor?

Estoy en una etapa de mi vida personal muy feliz en la que sin duda el amor está muy presente.

¿Qué tiene que tener esa persona para que consiga enamorarte?

Que me haga ser yo misma siempre, que me haga sentir especial, que me mime y que me haga reír mucho.

Estudiaste Relaciones Internacionales, ¿te ha servido en este año coronada?

Al ser una embajadora de tu país, claro que sirve, para eventos en los que coincides con gente de muchos ámbitos. Además, he conocido a gente suuperinteresante relacionada con mi carrera.

Está muy candente el tema del acoso sexual, ¿has tenido muchas proposiciones indecentes durante este año?

No te voy a mentir y sí que he tenido alguna que otra. Pero siempre hay que saber poner en su sitio a la otra persona y darte el lugar que tú quieres a ti misma.

Cambiando de tema, ya tenemos nueva Miss Universo España; la ganadora, Ángela Ponce, ¿era tu favorita?

Era una de mis favoritas, sin duda. Viendo a las chicas en la concentración tienes 3 ó 4 que crees que pueden ganar, pero al final nunca se sabe qué va a valorar un jurado. Todo es una sorpresa.

Fernando Roi

¿Qué opinas de que sea la primera Miss Universo que es transexual?

Creo que es un paso enorme al hablar de inclusión y que, por supuesto, si ha llegado hasta ahí es porque se lo ha ganado y merecido.

¿Crees que vamos a tener alguna oportunidad en el certamen internacional?

No tengo ninguna duda de que sí. Yo ya veo a Ángela entre las 16 finalistas, mínimo.

Supongo que le habrás dado algún consejo.



Sí, sobre todo que se tome las cosas con calma. La verdad es que cuando te coronan todo parece ir súper rápido, parece que va a ser así siempre. Ahora la pobre está sin descansar, de un lado para otro, con entrevistas, etc.

Fernando Roi

Al final consiste en disfrutar...

Claro que sí. Tiene que saber disfrutar esa etapa porque no va a volver. Y, por supuesto, que disfrute de cada segundo de este año porque pasa volando.

¿Qué sentiste cuando le pasabas el testigo a Ángela?

Sentí que se cerraba una etapa y que se abre otra. Al final, cada uno reconduce su vida hacía donde quiere. Está claro que el título ayuda, pero depende de cómo tú te muevas que llegarás donde quieras o te propongas.

Fernando Roi

Muy enamorada de Laura

Hace unos días, la modelo manchega decidió abrir su corazón. Sofía del Prado colgó en Instagram esta imagen junto a su novia, Laura Nicholls, jugadora de baloncesto internacional con la Selección Española. La pareja, que lleva unos meses junta, no puede estar más enamorada. “Algún día llegará alguien que os dará la vuelta a la vida entera. Sofía del Prado te quiero”, escribió la deportista. ¡Qué bonito, chicas!

Mis favoritos del verano

Estos son los productos que no faltan en el bolso playero de Sofía del Prado para protegerse del Sol y cuidar su piel.

