La modelo Alba Carrillo se ha puesto ante las cámaras en el programa 'Ya es mediodía fresh', y lo ha hecho debutando como colaboradora. Las primeras declaraciones de Alba han sido sobre su relación sentimental con David Vallespín, a la que tuvo que poner fin a causa de la actitud de Fonsi Nieto, según ha manifestado. Y es que parece ser que Fonsi es un tanto pesado cuando Alba se echa novio: "Si yo fuera la mujer de Fonsi lo llevaría mal, porque está más pendiente de mí que de ella", ha sentenciado Alba, que tiene claro que ahora lo primordial es luchar por ella misma y centrarse en su vida laboral.

La primera cuestión que quiso zanjar es que si decidió que su relación con Vallespín debía llegar a su fin era "porque no podía darle estabilidad a David, porque Fonsi me mandaba muchos mensajes, constantemente", sentenció. No obstante, que nadie se piense que eso era algo que intimidaba a David. "David no tenía celos de Fonsi", explicó con seguridad.



Pero, ¿es la primera vez que Alba sufre las consecuencias de las atenciones de Fonsi Nieto? "Con Feliciano López hacía lo mismo, estaba muy pendiente de mí", ha explicado, confesando que la pesadez no es el único problema de Fonsi, ya que, según manifestó, "el dinero le ha supuesto un problema a la hora de darme lo que me corresponde".

Muy tranquila se ha mostrado a la hora de hablar sobre la demanda de Fonsi, que la acusa de usar su nombre para vender exclusivas. "Lo extraño sería que Fonsi no me pusiera una demanda, porque él siempre me demanda", ha expresado.

Y es que para quienes la acusan de usar el nombre de Nieto para vender exclusivas, Alba tiene una respuesta: "Él tuvo que organizar toda la movida de la manutención para organizar su boda... Así que si me acusa de usar su nombre, como la canción de Malú, 'Me has enseñado tú'".

Las únicas personas que han contado con las palabras de cariño de Alba han sido su madre y David Vallespín. "No tiene nada que ver mi madre con la ruptura con David. Pero si no pueden con la suegra, no merecen estar conmigo. Aunque lo cierto es que David es el único que ha podido con mi madre", comentó con firmeza.