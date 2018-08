Kiko Hernández desató la polémica al hablar en 'Sálvame' de la polémica noche de Chabelita con Álvaro, uno de los gemelos de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'. Según Kiko Hernández, todo ocurrió en Matalascañas, donde chabelita estuvo de fiesta hasta las tantas de la madrugada "en un garito, cogida de la mano, dándose un beso con uno, dándole la mano a otro...". Esto último, algo de lo que Omar Montes no conocía nada. Dispuesto a contar todo lo que sabía, Kiko afirmó que Chabelita y Álvaro "durmieron en un coche, donde pasaron toda la noche". Pero, ¿qué tiene que decir de todo esto Chabelita y de su situación con Omar? "Omar y yo nos estamos conociendo y no hay que ponerle etiquetas a nada... Todos cometemos errores y yo no tengo ninguna queja con él", ha declarado.

"Omar Montes se enteró después de que ella estuvo ahí sin él, ya que estuvo con Álvaro, uno de los gemelos de '¿Quién quiere casarse con mis hijos?', con quien estuvo toda la noche dale que te pego en plan 'quiero liarme contigo' y al final caen y se lían y acaban los dos juntos", afirmó rotundamente Kiko.

El momento tenso llegó cuando Kiko conoció las pruebas del oscuro pasado de Omar y se dirigió a Isabel Pantoja: "Estás loca si no preguntas quién es la persona que viajará con Chabelita a Miami, porque tienes la obligación moral de cuidar de tu hija". Anabel, ofendida, explotó contra Kiko y abandonó el plató: "Me duele que acuses a mi tía de estar loca".

Finalmente, Anabel volvió al plató y dijo que Chabelita conoce las pruebas del pasado oscuro de Omar desde el viernes y que no es algo que le inquiete, ya que Anabel Pantoja ha afirmado que Chabelita le ha dicho que no tiene una relación con nadie en este momento, simplemente son amigos.

Ante las críticas de las ex parejas de Omar, o los colaboradores de 'Sálvame', Chabelita tiene claro que "no tiene nada que decirles". Por otro lado, Kiko Hernández acusó a Omar de violar la intimidad de los Pantoja: "Me cuentan que Omar metió un teléfono en la fiesta del cumpleaños de Isabel Pantoja y grabó a Pantoja". Anabel salió en defensa de Omar y aclaró que Omar no pudo sacar fotos porque él llego de noche y no de día.

La cuestión es si Omar y Chabelita, en su viaje a Miami, ¿contarán con la aprobación de Isabel Pantoja o no sabiendo que el amigo de su hija tiene un pasado polémico. Lo que si está confirmado por Kiko Hernández es que Chabelita estará en la próxima edicón de 'Gran Hermano VIP', en septiembre.