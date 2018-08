La presencia de Mónica Hoyos en 'Sábado Deluxe' está levantando ampollas. No solo lanzó dardos envenenados contra su ex, Carlos Lozano, y la que fuera su pareja, Miriam Saavedra, sino que también tuvo tiempo para lanzar bombas contra los colaboradores, entre ellos, contra su archienemiga Lydia Lozano. Su mala relación es 'vox pópuli' por lo que tampoco es de extrañar que aprovechase su paso por el programa para atacar a la periodista. Sin embargo, Lydia no fue el objetivo de sus dardos, fue su marido, Charly, al que acusó de haberle puesto los cuernos alguna que otra noche... Unas declaraciones que, obviamente, no hicieron ni pizca de gracia a la colaboradora, que este lunes ha respondido a su enemiga.

Fue María Patiño la que prendió la mecha al preguntar a Mónica: "¿Cuál es esa confidencia que le haces a Rafa Mora sobre Lydia Lozano?". El extronista respondía sin pelos en la lengua: "Lydia y su pareja han salido muchas noches de fiesta con Carlos Lozano y Mónica Hoyos. No entiendo como Lydia arremete contra Mónica con todo lo que han vivido juntas". La invitada daba la razón a Mora diciendo: "No entiendo por qué Lydia me tiene tanta inquina. Hemos salido muchas veces y hemos vivido muchas cosas, a las que yo no he entrado porque no son mis intimidades ni mis cosas". Y continuaba explicando que una vez en un debate de 'GH VIP' la hizo estallar al decirle: "Te dije, mira Lydia, no me hagas hablar que como cuente yo cuando salíamos con Charly...". Unas palabras que pusieron en tela de juicio la relación entre la creadora del 'chuminero' y su marido.

Telecinco

La periodista, lejos de cortar el tema, animó a Mónica a que acabara de lanzar su dardo. Y como la ex de Lozano no tuvo los bemoles de seguir, fue Lozano la que soltó el bombazo a pesar de estar lanzándose piedras a su propio tejado: "Tú qué me vas a decir de Carlos con la de cuernos que te ha puesto Charly".

Este lunes, Lydia no ha podido más y ha estallado contra su compañero Rafa Mora, al que acusa de haber hecho un "pacto sucio" con la ex de Carlos. Una actitud que le parece "indecente" por parte del extronista. Incluso asegura que vio como la invitada incitó a Mora a contar la historia guiñándole el ojo, gesto muy sutil del que no se dio cuenta nadie...

Telecinco

Además, por si no quedó claro, la colaboradora ha negado rotundamente que su 'Charly' le haya sido infiel. Nada puede perturbar la paz entre el matrimonio, ni siquiera unas acusaciones de cuernos. Eso es confiar en tu pareja y lo demás son tonterías.