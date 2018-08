Logan Sampedro vuelve más guerrero que nunca. El que se convirtió en el Tarzán de Honduras ha regresado a 'Sálvame' para hablar de su relación con sus compañeros, de sus mensajes con Sofía Suescun... Vamos, que no ha dejado títere con cabeza. Antes de comenzar a cortar trajes, el finalista de 'Supervivientes' ha asegurado que si solo se hubiese valorado la supervivencia le habría arrebatado el cheque de 200.000 euros del premio. Tiene claro que si perdió fue porque se metió en el juego de "rajar de la gente", a lo que hay que añadir que "es un show y no es una supervivencia real, por eso no gané". Y es que ya lo dejó claro en los Cayos Cochinos, no tiene abuela...

Para empezar, ha dejado claro que no tiene relación ni con Raquel Mosquera ni con el Maestro Joao. En el saco de las personas que le son "indiferentes" también entra Francisco. Para él, nunca llegarán a ser sus amigos. Algo diferente a lo que siente por Adrián Rodríguez, Sergio o Hugo. A los que no cambiaría por los 200.000 eurazos, o eso dice él: "Si me das a elegir el dinero sin amigos, prefiero los amigos". Nosotros tenemos nuestras dudas...

En cuanto a su supuesto romance con Romina Malaspina, Logan confiesa que no hubo nada, pero nada de nada: "Es absurdo pero no hay ni una sola prueba de que hayamos estado juntos".

Y después de este repasito a sus excompañeros, le ha tocado el turno a Sofía Suescun. La flamante ganadora del 'reality', con la que tuvo algo más que palabras en Honduras, sigue presente en la vida de Logan. Según este, no hablan mucho pero sí por "mensajito". Y esos mensajitos han salido a la luz, para enfado, suponemos, de Alejandro Albalá, tras su enésima reconciliación con Sofía. En ellos, la ganadora de SV le escribe para saber si aún se acuerda de ella y para ver si quedan algún día. Aunque Logan le dice que no sabe lo que piensa porque es una incógnita para él.

Lo que no es una incógnita son los kilos que ha recuperado tras el efecto rebote. El tarzán de Honduras ha engordado 15 kilos tras perder 13 durante el concurso. Chelo García Cortés ha intentado comprobar si su tableta de chocolate sigue intacta pero el superviviente no le ha dejado: "Me han pagado por una entrevista no para hacer un striptease".