Este verano está siendo especialmente difícil para la que fuera concursante de 'Gran Hermano 14', Lorena Edo. Y es que la televisiva ha recurrido a sus redes sociales, medio por el que siempre mantiene informados a sus seguidores de todo lo que pasa en su vida, para hacer una impactante y sorprendente denuncia que ha conmocionado a todos sus fieles. A través de la nueva aplicación de preguntas de Instagram, Lorena ha dejado que sus seguidores le plantearan sus dudas y no ha tenido reparo en confesar que, supuestamente, ha sido víctima de un maltrato psicológico por parte de su ex pareja, Juanjo.

"Los maltratados psicológicos aparentan perfección". Así de contundente se ha mostrado Lorena Edo al ser preguntada sobre la relación perfecta que mantenía con su ex pareja. Una relación que terminó hace unos meses y que dejó muy afectada a la televisiva. Y es que antes de romper con su churri, Lorena tuvo que hacer frente a un duro varapalo porque sufrió un aborto.

Por ese motivo, la ex gran hermana ha dicho que si hay algo de lo que se arrepiente, es de no haber puesto antes una denuncia contra el supuesto maltrato psicológico al que durante mucho tiempo ha estado sometida por parte de su ex pareja sentimental. Una dura declaración con la que Lorena, por fin, se ha sentido muy aliviada porque, según la gran hermana, esto es algo que hay que contar, "hay que vomitarlo y no dejar nada dentro, así es como desaparece".

Lo que parece que nunca desaparecerá de su vida es la experiencia que vivió mientras estuvo encerrada en la casa más famosa de la televisión. Y es que Lorena ha asegurado que participar en 'Gran Hermano' "ha sido de lo mejor".

Pese a todo, la televisiva, que presume de trabajada figura, sigue estando abierta al amor y sigue queriendo formar una familia. Además, la ex gran hermana lo tiene claro. Y es que según ha confesado ella misma, si no puede encontrar a su pareja perfecta, con quien tener a su primer hijo, Lorena se convertirá en madre soltera.