Luis Mateucci no consigue olvidar a Oriana Marzoli. Aunque lleven largo tiempo separados, el argentino ha aprovechado una batería de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram para arremeter de nuevo contra su ex, a la que acusa, entre otras lindezas, de tener mal aliento y ser poco fogosa en la cama. Vamos, que, como era de esperar, Ori no sale muy bien parada… A través de sus Stories y ante la pregunta de si volvería a intentar algo con la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, el joven ha sacado la artillería pesada para explicar con pelos y señales los motivos de su radical rechazo.

"Yo creo que las cirugías y los retoques no le están beneficiando. No me están gustando los dientes. Encima tiene aliento, ¡jamás volvería con ella!", sentencia sin pensárselo dos veces. Unas palabras un tanto fuertes que no hacen más que acrecentar el mito de que Marzoli acaba dejando tocados a todos sus ex. Si no, ¿por qué no contestar con un simple no? ¿Tanto le ha cambiado a Oriana la fisionomía en los últimos meses?

Además, Mateucci deja constancia de que la venezolana es bastante muermo en la cama. Cuando un seguidor le pregunta si tiene vídeos porno con ella, Luis contesta que no, comparando a la joven con la imagen de una nevera. ¿Querrá decir que es más fría que un congelador o que está más pelada que el frigorífico de un rodríguez?

Lo que también queda claro es que tenemos Mateucci para rato. El chulazo con cuerpazo de impresión ha desvelado que, aunque echa de menos de su país, está muy a gustito en España, por lo que de momento no tiene planes de volver a Chile. “Santiago me encanta, sé que puedo tener una vida siempre allí. Madrid, al principio, me costó, pero ahora la amo. Nadie me mueve de Madrid. Me parece una ciudad muy linda, prolija y con muchas cosas”, señala. Di que sí, ¡que aquí tenemos de todo!

Cabe recordar que Luis y Oriana acabaron como el rosario de la aurora. Tras su ruptura, Oriana se despachó a gusto en el ‘Deluxe’, llegando a contar que a su ex le olía mal el miembro viril. Por su parte, el argentino desveló en una entrevista para ‘Outdoor’ que Oriana, después de una discusión, le había sido infiel durante un viaje a Nueva York. "Hacía dos meses o más que estábamos mal. Los viajes eran una escapatoria para ver si lo podíamos solucionar", apuntó el joven.

Y mientras Mateucci raja de ella, ¿qué está haciendo en estos momentos nuestra querida Oriana? Tal y como hemos publicado en nuestro último número, la joven, cuyo nombre suena con fuerza para entrar en la casa de ‘GH VIP’, está disfrutando de unos días de relax en Ibiza. Y a falta de contar con la presencia de su última conquista, la que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' acabó en alta mar junto al empresario Javier Hidalgo, que rompió hace algunos meses con Sol González, madre de su hija Camila.