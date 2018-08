Paulina Ducruet, la hija mayor de Estefanía de Mónaco y su primer marido Daniel Ducruet, es toda una 'it girl'. Dejó la natación, deporte en el que parecía ser una gran promesa, por la moda y desde entonces casi todo lo que hace la prima de Carlota Casiraghi se convierte en noticia. La joven, de 24 años, que ha estudiado Diseño de Moda en la ciudad de Nueva York (EE. UU.), ahora está disfrutando de unas merecidas vacaciones. ¿Dónde? En la isla favorita de los famosos con permiso de Ibiza: Mykonos. Allí, Pauline desconecta de todo (incluso de sus redes sociales, donde no sube nada desde julio). Y es que Mykonos, donde ya veraneó el año pasado, parece que se ha convertido en su paraíso particular.

Sin duda, en la pequeña isla griega la hija mayor de Estefanía de Mónaco se lo pasa a lo grande. Le encanta bañarse en aguas del Mediterráneo, tomar el sol… y, sobre todo, ¡la fiesta!

Y decían que a su madre le gustaba la fiesta... Pues 'de tal palo tal astilla' porque la hija de princesa y el exguardaespaldas es la auténtica reina de la fiesta.

Lo suyo es bailar, cantar y tomarse algo con su novio Dj y el grupo de amigos que la acompañan en sus vacaciones griegas. No puede negarlo, Pauline lleva el ritmo en el cuerpo. ¡Vaya movimientos!!

Cinco años juntos

Y ella lo da todo luciendo su cuerpo bronceado con un bikini amarillo. Los mejores momentos de su juerga fueron retratados con el móvil por su novio, el Dj Maxime Giaccardi, con el que mantiene una relación desde hace cinco años. El chico la retrató y grabó mientras ella entonaba los últimos 'hits' musicales del momento. Vaso en mano, cigarrito... ¡No le faltaba de nada!