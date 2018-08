Mila Ximénez se ha convertido en uno de los principales azotes de Diego Matamoros. Lejos quedan los tiempos en los que la colaboradora daba la cara por el hijo de Kiko Matamoros en su interminable enfrentamiento con su padre. Mila está cada vez más desencantada con los vástagos del colaborador y así lo hace saber cada vez que tiene ocasión. Y es que no entiende la actitud belicosa del joven, quien en su penúltimo ‘Sábado Deluxe’ cargó contra su padre, asegurando que había acudido a su boda con la única intención de conseguir una foto con su madre y cobrar dinero, más en concreto 16.000 euros. Además, desveló que Matamoros alardea de haber mantenido relaciones sexuales con algunas colaboradoras de ‘Sálvame’, entre las que se encuentra Belén Rodríguez.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Mira que Diego era un tío que a mí me tenía absolutamente a su favor, absolutamente angelical. Yo me creía todo lo que me contaba. Últimamente no sé lo que me pasa con él, veo incluso que le está cambiando el gesto”, explicó Ximénez el pasado lunes en ‘Sálvame’ tras ver un repaso de su última intervención en el ‘Deluxe’. “Tiene un gesto huraño”.

Además, alucinó ante el alardeo de Diego por la audiencia que había conseguido con su polémica entrevista. “Chaval, se te ha ido la pinza completamente. Por otro lado, creo que en una previa dijo que quería un cara a cara conmigo, pues te lo voy a explicar, chaval. Yo no tendría ningún problema en tener un cara a cara contigo, pero son 30.000. Por menos, nada”, sentenció de manera irónica.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

“Diego, que es tan valiente y se sienta aquí y hace tanta audiencia, lo que tiene que hacer también es decir la verdad de lo que él cuenta por detrás. En vez de hablar de las relaciones de las colaboradoras, que hable de la relación que él verdaderamente quiere contar, de su gente más cercana. En vez de decir con quién estamos o con quién nos levantamos, tú tienes que decir con quién se levanta y con quién desayuna gente cercana a ti y a tu padre. Eso es lo que cuentas por detrás y eso sí que sería ser valiente”, añadió. ¿A qué se referirá Mila con este críptico mensaje? Pues Mila deja entrever que Diego habría tenido dudas con una de sus últimas parejas y que le habrían sido desleal…

Telecinco

El pasado sábado, desde el plató de ‘Sábado Deluxe’, Diego se sometió a un polígrafo exprés que le dio la razón sobre que sí es cierto que tiene información fiable acerca de que su padre cobró 16.000 euros por acudir a su boda con Estela Grande. Además, fuimos testigos de cómo confesaba que su padre le había asegurado que había mantenido relaciones sexuales con Belén Rodríguez,… ¡y el polígrafo dio crédito a sus palabras!