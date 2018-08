Omar Montes podría no ser una buena influencia para Chabelita, al menos así lo apuntan muchas fuentes del mismísimo Kiko Hernández, que incluso aseguran que el joven tiene "antecedentes penales". Pero ya se ha encargado él mismo de callar bocas, ¿cómo? poniendo rumbo a Estados Unidos. "Si tuviera antecedentes no podría viajar", asegura el cantante. Y, ¿con quién ha viajado? ¡Pues con Chabelita! Ambos se han dejado ver, esta misma mañana, en el aeropuerto de Madrid antes de coger su vuelo hacia Miami.

Parece que se están volviendo inseparables... Pero Chabelita no quiere ponerle nombre a su relación, es más, quiere dejar claro que no son más que "amigos especiales". No tiene entre sus planes volver a enamorarse y es que "acabo de salir de una relación, no estoy para compromisos", pero querida, eso no se elige...



Para ser solo "amigos" no se separan... Ahora han cogido un avión con destino Miami. Aunque Chabelita ha asegurado que se trata de un viaje "de trabajo", la compañía de Omar podría convertirlo en más bien una escapada romántica. ¿O es que va a participar en algún tipo de videoclip o canción de su "amigo"? Habrá que esperar...