Tamara Gorro se ha levantado muy, MUY FELIZ. ¿El motivo? Ha vivido una de las noches más especiales de su vida. Con motivo del cumpleaños de una de sus sobrinas pequeñas, ha hecho una escapada a Madrid para pasar el día con su familia. Y, sin duda, habrá sido un evento muy especial, pero aún más lo que le esperaba después... Al terminar la celebración, la 'bloguera' quiso volver a casa de sus abuelos, pasar allí la noche y revivir su infancia. "Necesitaba dormir con mis yayos, necesitaba esa energía", confiesa. Y es que a su familia virtual se lo cuenta todo y ha querido compartir con ellos su vivencia.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Para la 'influencer' no hay nada más importante que la familia, así mismo lo ha confesado ella; "A todo el mundo le gustaría tener a sus abuelos y yo no voy a desaprovechar ni un solo segundo con ellos". Tiene claro que "no hay nada más bonito en la vida que la familia, ellos nunca te dejan", así que quiso compartir con su 'familia virtual' la noche más especial de su vida.



Con dos 'trencitas' y un camisón de color azul que le ha prestado su "yaya", Tamara se metió en la cama dispuesta a vivir una "noche maravillosa, llena de recuerdos" en la habitación donde dormía cuando tenía entre 6 y 7 años. "Voy a dormir en la cama donde siempre dormía de pequeñita", nos contaba. ¡Qué tierna! Una mini habitación con una camita que salía de la pared, rodeada de pegatinas, en una camita de 90 en la que hasta se le salen los pies y con los que llegaba a la pared. Una auténtica casa de abuelitos.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Al levantarse, se ha tomado un café en la ventana que, como ella misma cuenta, da al patio en el que jugaba cuando era pequeña.