María Patiño celebra este 15 de agosto su 47 cumpleaños y su amiga Belén Esteban ha querido felicitarla con un tierno mensaje que ha escrito a través de las redes sociales. La colaboradora de 'Sálvame' ha utilizado una bonita fotografía de su amiga y compañera de trabajo para dedicarle unas tiernas palabras a través de su cuenta personal de Instagram: "Esta mujer es @mariapatino1508 periodista , presentadora y colaboradora de televisión pero sobre todo amiga de sus amigos entre los que yo me encuentro hoy es tu cumpleaños y quiero que sepas que para mi eres LEAL y siempre me dices lo que piensas aunque no me guste pero para mi eso es ser una AMIGA de verdad gracias por todo y por poder siempre CONFIAR en ti y nunca DEFRAUDARME. Gracias @mariapatino1508 por TODO ❤❤❤❤#felicidades".

Belén Esteban considera a María Patiño como una de sus amigas más fieles, y destaca de ella su sinceridad a la hora de decirle lo que le molesta o lo que no le gusta de lo que hace la ex de Jesulín. También poder depositar en ella toda su confianza y nunca haberle defraudado. Y es que María Patiño siempre ha estado al lado de Belén cuando esta la ha necesitado. Su enfermedad, sus decepciones amorosas, el juicio contra Toño... Belén siempre ha podido confiar en María. ¡Qué viva la amistad!