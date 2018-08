Ya ha comenzado la nueva temporada de 'Las Campos', un 'reality' en el que somos testigos de las aventuras y el día a día de María Teresa Campos y sus hijas, Carmen Borrego y Terelu. Tras pasar por Estados Unidos en la primera entrega, esta vez el clan Campos viajó hasta Argentina para conocer orígenes de Edmundo Arrocet, la actual pareja de María Teresa. Una aventura que ha estado repleta de sorpresas y momentos divertidos, aunque también de otros de máxima tensión y un tremendo susto que ponía a las hermanas en alerta. Todo durante un viaje de ocho días en la capital argentina.

María Teresa se encontraba con Edmundo visitando el cementerio en el que está enterrada Eva Perón, cuando se disponía a dejar su firma en un libro en el que recogen a todos los visitantes. Pero cuando fue a sentarse, ¡se cayó! Afortunadamente solo fue un susto... Eso sí, sus hijas, que estaban haciendo otra ruta turística casi les da un infarto al saber que su madre había sufrido un 'accidente'.

Por suerte ese ha sido el único momento agridulce de su viaje... Bueno, sin contar el enfado de María Teresa que dejó un ambiente de lo más tenso. Cuando se supone iban a disfrutar de una velada especial al ritmo de un tango interpretado por el propio Edmundo, la matriarca se dejó ver con un gesto serio... ¡Estaba enfadadísima! Edmundo no sabía qué hacer y sus hijas no pudieron evitar reírse de la situación, ironizando con lo "bien" que lo estaban pasando... Lo mejor es que nadie supo el motivo de esa alta tensión en el clan.



Pero no, esa no fue la única bronca... ya conocemos al clan...



Terelu y Carmen Borrego tuvieron una discusión en la habitación del hotel con alguna palabras más alta que otra. ¿El motivo? Las dos iban vestidas de blanco y no querían salir a la calle con ropa del mismo color. Y aunque ninguna estaba dispuesta a cambiarse de voluntad propia, consiguieron llegar a un acuerdo y echaron a suertes quién sería la que se cambiaba, y la 'desafortunada' fue Carmen Borrego.

Otra bronca más seria tuvieron durante una cena en un restaurante. Las hermanas llegaban a la mesa ante la cara de mal humor de su madre y eso no les gustó nada; "Es que ni nos ha mirado a la cara...Para estar así podría volverte a Madrid. Voy a poner yo la misma cara que ella a ver qué le parece", le decía Carmen. "No quieres comer, no quieres andar, no quieres ir", continuaba machacando Terelu a su madre. "Se ve que le caemos mal", bromeaba Terelu con su hermana mientras Teresa continuaba con cara de pocos amigos. Pero la frialdad total llegaba con la respuesta de María Teresa; "Pues a lo mejor no tendría que haber venido".

Pero el último día en Argentina tampoco se libró del dramatismo. Carmen y Terelu decidieron aprovechar su última mañana para ir de compras y disfrutar del famoso choripán, así que se retrasaron unos minutos en la comida que había organizado Edmundo.



Cuando llegaron y vieron la cara de pocos amigos de su madre decidieron ir al baño, desde donde aseguraron que estaban dispuestas a guerrear. "Yo como siga así me voy a Madrid", llegó a advertir Carmen.

Por suerte las aguas se calmaron y la comida transcurrió con total tranquilidad... Y así pusieron el punto y final a su visita a Argentina. En el próximo capítulo podremos ver cómo les ha ido por Chile... ¿Seguirá la tensión en el clan?