De los creadores de 'Terelu y las porras', llegaba 'Terelu y los perritos calientes' en Nueva York. Pero eso ya pasó. Allá donde va, Terelu se enamora de un nuevo manjar, siempre algo típico de la zona, claro, y ahora que la familia Campos ha disfrutado de tierras argentinas... no podía ser otra cosa que ¡el choripán! La última entrega de Las Campos nos ha dejado momentos para el recuerdo, pero sin duda hay una imagen que no podremos sacarnos de la cabeza; la de Terelu degustando un choripán como si no hubiera un mañana. El choripán es una comida que consiste básicamente en un chorizo parrillero asado que se sirve entre dos trozos de pan, algo muy típico en Argentina que las hermanas no podían dejar de probar.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Ofú, cómo está esto de bueno", aseguraba Terelu tras el primer bocado, "si me como esto yo ya no como", añadía. Y es que las hermanas se atrevieron a pedirse este manjar justo antes de ir a comer en familia... ¿A quién se le ocurre?

Que a Terelu le han encantado, de eso no hay duda, y no lo decimos nosotros, su propia hermana aseguraba; "Estoy convencida que si en Buenos Aires hubiera un puesto de choripán en cada esquina, Terelu se hubiese comido un choripán en cada esquina".