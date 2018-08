"Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y una olla express... Chu chu". Es prácticamente imposible que hayas leído esto sin cantar, ¿o no? Y es que ¡no hay quien no conozca este temazo infantil de los 'Cantajuegos'! Son muchos los niños que bailan y cantan esta canción sin parar, ¿verdad? Pues resulta que no son los únicos. A los adultos también les gusta, y mucho. Y si no que se lo digan a Carlota Corredera y Kiko Hernández.

Ambos tienen que lidiar con estas canciones en casa para que sus pequeñas disfruten, y claro, imposible que no se les queden grabadas en la memoria. Así que en mitad de 'Sálvame', para animar un poco el ambiente, se pusieron a mover el pompis al ritmo de este 'Soy una taza'.

Pese a que Kiko, de primeras, no quería bailar nada porque estaba de lo más serio, Carlota solo tuvo que proponer el tema para que Kiko sacara una sonrisa y un tremendo 'Sí'. Aunque para ser sinceros el colaborador tenía alguna que otra laguna del tema...

Cuando tocaba "cuchara" él cantaba "plato hondo", cuando era el turno del tenedor él prefería cantar "cucharón"... Vamos, ¡un lío tremendo! Pero gracias a eso se ha convertido en un momento divertidísimo que guardamos para siempre en nuestras retinas.