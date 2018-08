Con delantal y plumero llegaba, hace ocho años, Noel Bayarri a 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. El chico de Lanzarote decía ser "multiusos" y lo mismo se prestaba a hacer el desayuno, limpiar el polvo que hacer después del 'mojo picón', el baile más sabrosón... Pero si hay algo que no tiene Noel, eso es vergüenza. Y no lo decimos nosotros, vamos, que salta a la vista. Es algo que saben de sobra sus más de 600 000 seguidores en la red. Si no enseña el culete, canta a todo pulmón, te hace un vídeo divertido o hasta se marca un 'preguntas y respuestas' de lo más 'hot'. Pero esta vez ha ido demasiado lejos... Aunque no creemos que haya sido ninguna molestia para sus seguidores, ¿verdad chic@s? Y es que el ex pretendiente y tronista de Telecinco se ha atrevido a enseñarlo todo, y cuando decimos todo, es TODO.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Os ponemos en situación, aunque sabemos que estáis deseando verlo... ¡No seáis impacientes! Resulta que el 'mojo picón' está de vacaciones con su amiguísima Patricia Steisy, también conocida por su paso por 'Mujeres y Hombres', en Mojácar, y la están liando de lo lindo. Ambos están compartiendo momentos divertidísimos de su viaje a través de las redes sociales para hacernos partícipes de que, desde luego, no se aburren.

Hoy mismo podíamos ver cómo se 'peleaban' a revolución de todo el que estuviera viendo el panorama. Noel cogía en brazos a su amiga para tratar de enseñar su pompis, la tiraba al suelo...

Instagram

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Vamos, un pique en toda regla, porque ella no ha dudado en hacer lo mismo, intentando enseñar la cosita de Noel ante todos sus seguidores... ¡Y se le ha escapado un huevo! Vale, primero ha sido un accidente, pero como ya os decíamos, Noel no tiene vergüenza alguna... Así que no ha dudado en enseñarlo a sabiendas, total, ya se había visto, qué más da... ¿No? Pues así lo ha hecho; "Steisy, ¿quieres verme el huevo otra vez?" y ¡TOMA PA FUERA!



Instagram

Si Noel ya los tenía a todos y todas loquit@s... ¡No nos queremos imaginar cómo estarán ahora! Que arda Mojácar...