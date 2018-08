David Bustamante y Yana Olina van en serio. Tras el pequeño disgusto que tuvo el cántabro en su concierto en Elche, la bailarina quiso darle una sorpresa y lo consiguió. El miércoles, 15 de agosto, David dio un concierto en Xávia (Valencia) y Yana le hizo una visita inesperada. Queda confirmado que la conexión que había entre la pareja iba más allá de la pista de baile. Tras ganar 'Bailando con las estrellas', han mantenido su relación y sus mensajes en redes son cada vez más reveladores, confirmando poco a poco lo que se veía a la legua. ¡Aquí hay quema que te quema! Y si no, ¿por qué se referiría Bustamante a la bailarina como "mi Yana"? Sí, tras la sorpresa, el cántabro lo dijo alto y claro en sus redes: "Hoy estás 3 personitas me han dado un sorpresón y me han hecho el hombre más feliz del mundo! David Morante, Inés Ferrero y mi Yana Olina. GRACIAS!!". Si esto no es una confirmación de su amor...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

No penséis que la bailarina se iba a quedar atrás. Si Bustamante tiene el don del romanticismo, Yana, el de la palabra. "Hoy por fin he asistido a uno de tus conciertos. Me he quedado cautivada... cuanta fuerza, energía que transmites, la potencia de la voz y como lo controlas todo en un segundo. ¡Todo un espectáculo! El éxito no es un accidente es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que haces o aprendes a hacer. Muy orgullosa de ti David Bustamante", decía en sus redes.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Fueron los ganadores indiscutibles de 'Bailando con las estrellas'. Además de lograr el primer puesto, parece que esa pista de baile les dio algo más que un simple trofeo. Desde el primer momento se notó la conexión y la complicidad que había entre ellos. ¡Menudas miradas se dedicaban el uno al otro durante las coreos! Efectivamente, la pareja va avanzando poco a poco y Yana ya conoce a los padres de David, ¿cuál será el siguiente paso?