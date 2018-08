Aída Nízar, cabreada como una mona, ¡se venga de María Patiño!

AIDA CE L’HA FATTA !!!! IL MIO SOGNO È DIVENTATO REALTÀ ... LAVORARE ACCANTO AD UNA GRANDE PROFESSIONISTA CHE CON LA SUA COMPETENZA E SIMPATIA INCOLLA DAVANTI ALLA TELEVISIONE MILIONI DI TELESPETTATORI ,..LEI SICURAMENTE HA LA CAPACITÀ DI TIRAR FUORI IL MEGLIO DI ME .. NON HO CHE DA IMPARARE .. LO AVEVO DETTO “NIENTE SARÀ LO STESSO DOPO CHE AIDA SARÀ ARRIVATA IN ITALIA”!!! .. E RICORDATEVI .QUANDO IL GIOCO SI FA DURO AIDA INIZIA A GIOCARE PER FARVI GODERE .. AIDA È UNA LAVORATRICE COME VOI.. SOLO CHE LAVORA NELLA TV.. E QUESTO GRAZIE A VOI .. AL VOSTRO SOSTEGNO CHE MI DA LA FORZA E L’ENERGIA GIUSTA PER SODDISFARE LE VOSTRE ASPETTATIVE .. ADORO IL PUBBLICO ITALIANO ..QUINDI RINGRAZIO TUTTI VOI CHE MI PERMETTETE DI FARE QUELLO CHE AMO DI PIÙ .. FARVI GODEREEEE @barbaracarmelitadurso #graziemille❤️ #adoromivida #adorolavita❤️ #adoromivita #graziedio @aidanizar_official_ @adoromivida_ @aidanizar_nel_cuore @aidanizar_laguerrieragruppofb @madrenizar

