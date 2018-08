Pocas veces se ha visto que una boda, un acto que por norma general suele llenar de dicho a los contrayentes y sus familiares, sea el origen de una guerra campal de semejante envergadura como la que están protagonizando Kiko Matamoros y su hijo Diego. Y como toda contienda, esta también tiene sus damnificados, siendo la más afectada Laura Matamoros. La ‘it girl’ se ha convertido en el azote de su hermano, quien la acusa de ponerse del lado de su padre por puro interés económico, llegando incluso a insinuar que es su pareja, Benji Aparicio, quien filtra información del clan a la prensa.

Instagram

En medio del encarnizado cruce de acusaciones entre padre e hijo, Laura ha aprovechado su presencia en redes sociales para enviar lo que parece ser un ‘recadito’ dirigido a su hermano. “Aprovecho esta foto para decir que la vida es solo una... Que la vivas con la mayor de tus alegrías, que el tiempo pasa volado... que todos aprendemos de nuestros errores y que tengas cerca a quien realmente te llene y haga que tu corazón sonría... No quien haga pedazos tu felicidad por satisfacción personal... Mi felicidad vale mucho más que todo esto y espero que la de vosotros también”, apuntó la joven en su cuenta de Instagram. Di que sí, Laura, ¡que lo importante es ser feliz!

Durante su última intervención en ‘Sálvame’, Diego Matamoros insinuó que su hermana estaba de parte de su padre por simple interés económico. “Mi hermana Laura es la nueva Sociedad Limitada de mi padre. Cuando estuvieron en el programa de Carlos Sobera, se lo han repartido entre ellos, que no me tomen el pelo”, desveló.

Telecinco

Además, Diego confesó que no le coge el teléfono a su hermana porque no le apetece hablar con ella. "Laura y mi padre hacen sus chollitos y ahora yo no soy yo el que valgo. Creo que se está confundiendo con el tío que te está sacando la pasta (mi padre) y no puede estar a dos bandas. Lamentablemente todo es dinero", sentenciaba el entrenador personal.

Kiko Matamoros, presente en el plató, puso el grito en el cielo e hizo una dura petición a su hija. "No quiero volver a saber de ti nada en mi vida, eres un auténtico miserable, no te perdono lo que has hecho con tu hermana, espero que te denuncie, ella y la revista", exclamó antes de advertir: "Llevarte por delante a tu hermana es el colmo de la miseria. Si tu hermana hablara de ti, pedazo de estúpido, te tendrías que ir de este país, a ver si te queda claro".