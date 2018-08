¡Ay, madre, que Soraya Arnelas ha sufrido un percance que le ha dejado chungo el dedo del pie! A primera hora del pasado miércoles, la cantante compartía en sus Stories un vídeo en el que anunciaba que se había roto el dedo meñique del pie. Lejos de montar el drama, la cantante le echaba humor al asunto: “Querido dedo meñique, no podías haber elegido un día mejor para romperte. Aunque esta noche tengo conciertito y te voy a arreglar a golpe de tacón. Y si no, ya lo veremos”, se le escuchaba decir mientras hablaba con su dedito hinchado y amoratado.

Pese a que eso le tenía que doler una barbaridad, la artista cumplió su promesa y se plantó en Torrox (Málaga) para dar un concierto a la una y cuarto de la madrugada. Para poder subirse al escenario lo más cómoda posible, Arnelas optó por calzarse unas sandalias y hacerse un remiendo en el pie con esparadrapo. “No os preocupéis, ¡hoy canto en sandalias! ¡Está todo controlado!”, apuntó en sus Stories.

Este percance se produce poco después de que la cantante protagonizara un agrio enfrentamiento con un tuitero. Tras su participación en el programa ‘Mamás y papás a la vista’, Soraya compartió un tweet para mostrar su apoyo a la gestación subrogada, mensaje que fue respondido por un internauta, quien señalaba que esta práctica reproductiva no es más que una forma de ganar dinero con el cuerpo de una mujer.

Lejos de dejar pasar el tema, la que fuera participante de ‘Operación Triunfo’ le recriminó su postura dado su condición sexual. “Veo que eres gay, uno no puede pedir libertades y no darlas a los demás", señaló. "Comparar una orientación sexual y los derechos reclamados por culpa de la discriminación con "creerse con la libertad" de decidir sobre un cuerpo ajeno de otra mujer me deja sin palabras", contestaba el internauta. "La manía del ser humano por decidir, no solo lo propio, también lo de los demás. No lo puedo entender", replicaba la cantante.