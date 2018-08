Ay, Manolete... si nos sabes torear, ¿pa' qué te metes? Eso es lo que le podríamos decir perfectamente al cantante mexicano Alejandro Fernández, pero cambiando lo de "torear" por "beber", y es que al artista no se le ocurrió una mejor idea que tomarse unos traguitos de "agua con misterio" antes de subirse a un avión. Todo normal si no fuera porque al subirse, claro, la empezó a liar con la tripulación y el resto de pasajeros que viajaban con él en la misma aeronave... mostrándoles, con su móvil, imágenes del accidente de Durango del pasado mes de julio, y rezando para que no pasara lo mismo con ellos. Vamos, lo ideal para provocar más de un ataque de ansiedad entre los viajeros con fobia a volar.

De hecho, algún que otro pasajero decidió grabar el momento y las imágenes son, de principio a fin, vergonzosas, y en las que se le puede ver en evidente estado de embriaguez levantando su teléfono, hablando a gritos y evitando seguir las instrucciones de una más que mosqueada azafata. ¡Lo que tienen que aguantar algunas!

Tras el incidente, y tras haber sido "invitado" a abandonar el avión, el cantante quiso pedir disculpas a través de las redes sociales, dejando claro que lo suyo fue porque estaba "extremadamente cansado"... pero del alcohol ni una sola palabra. ¡Pues sí que le pega fuerte el sueño al cantante!

Ofrezco una disculpa a la aerolínea y a los pasajeros de mi vuelo; tras un recorrido trasatlántico estaba extremadamente cansado. Nada justifica mis acciones. ¡Les deseo felicidad a todos!🙏🏼 — Alejandro Fernández (@alexoficial) August 14, 2018

Alguna vez escuché que equivocarse es un defecto de todos, pero pedir disculpas una virtud de pocos. Me duele que esto haya pasado, aunque estoy seguro, me llevará por el camino de ser una mejor persona. — Alejandro Fernández (@alexoficial) August 14, 2018

Esta, sin embargo, no es la primera vez (aunque sí esperamos que sea la última) que los tragos le juegan una mala pasada al artista. Ya el pasado mes de diciembre, en pleno concierto, decidió "calentarse" la voz poniéndose un copazo ante miles de fans, a los que animó a hacer lo mismo. ¿La razón? "Está haciendo un putero frío". Anda que...