Alberto Isla: así es su nueva vida sin Chabelita

Parece que, como el dicho, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Y eso mismo es lo que da la impresión que le ha ocurrido a Alberto Isla. El ex superviviente lo dejó con la hija de Isabel Pantoja poco después de volver de Honduras, y a día de hoy su vida ha dado un giro de 180 grados, tal y como demuestra a través de sus redes sociales: el gaditano está de lo más centrado en su paternidad, y no deja a su pequeño Albertito ni a sol ni a sombra. Tanto es así, que mientras la madre de la criatura no para de viajar (actualmente está en Miami con su nuevo 'amigo especial', Omar Montes), él se dedica en cuerpo y alma al pequeño Albertito, del que ha dicho que, cuando le toca estar con él, 'no se lo cuida la abuela'...

A post shared by ALBERTOISLA (@albertoisla13) on Jul 27, 2018 at 2:40am PDT

Alberto, además, está de lo más centrado en recuperar el cuerpo que le hizo famoso en la portada de la revista 'Primera Línea': con los años, sus abdominales fueron tapados por una curva de la felicidad bastante prominente, pero tras su paso por Honduras, y quitarse varios kilos de encima, se ha tomado en serio volver a recuperar la figura.

Tanto es así, que no sólo hace deporte con asiduidad: también está de lo más centrado en sus estudios, un módulo para ser Técnico de Emergencias Sanitarias. Algo nada desdeñable, ya que fue expulsado del colegio en el que estudiaba, y nunca ha escondido su pasado como mal estudiante.

Enjoy A post shared by ALBERTOISLA (@albertoisla13) on Jul 2, 2018 at 3:38am PDT

Ahora, las salidas de Alberto ya no son los fiestones de discoteca que se pegaba hasta las mil hace unos años. Ahora, sus planes pasan por salir con amigos, disfrutar de unas cervezas (de día. Quién le ha visto y quién le ve) o pasar las horas muertas en la playa con sus amistades. ¡Todo sanísimo! ¿Quién es el y qué ha hecho con el Alberto Isla que conocíamos? Sea como sea, ¡nos quedamos con la versión actual!