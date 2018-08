La estrategia que no te esperas de Omar Montes para torear a Chabelita

Cuando una es famosa tiene que tener siempre pies de plomo con la gente que se rodea, y ese es un consejo que la hija de Isabel Pantoja debería seguir en su día a día. A pesar de tener buenos amigos que nunca la traicionarían, meter a una nueva persona en su vida siempre es algo arriesgado, y sobre todo cuando algunos aprovechan su relación con alguien para vender o hacerse platós. Nosotros no decimos que Omar Montes, el nuevo "amigo especial" de Chabelita (así lo definió ella), sea de ese tipo de personas, pero las informaciones vuelan como la pólvora, y este mismo miércoles ha salido a la luz algo que a Isa podría no hacerle ni pizca de gracia...

¿De qué se trata? Según 'El programa del verano', Omar estaría aprovechándose de la fama de Isa para hacerse él más conocido en el plano musical y que, ojo al dato, ¡aún seguiría viéndose con su ex!

Gtres

Pero la cosa no acaba ahí: es más, Omar no habría dejado a su ex, sino que seguirían juntos como si tal cosa y que a Chabelita la estaría utilizando nada más que por su fama. ¡Pero bueno...!

Gtres

De confirmarse esto, no sabemos cómo reaccionará Isa, aunque nosotros lo tendríamos más que claro: ¡puerta! ¿O será que no le importan todas las informaciones que han salido a la luz desde que se conoce su amistad, incluyendo la mala fama que escondería Omar? De momento, parece que a los dos les resbala todo lo que se publique, y están pasándoselo en grande en Miami...