Bueno a ti... a ti que te voy a decir. Ayer me regalaste el mejor regalo que era traer a mis mejores amigos. Ver lo ilusionado que estabas porque yo estuviera ilusionada... me has cambiado la forma de ver todas las cosas Luis, me has cambiado la manera de sentir, a mejor. No hace falta “palabras” porque todo se entiende, porque si, te quiero y eso implica todo. Gracias por levantarme siempre que me caigo (esto es muy típico, lo sé pero es la verdad) y gracias por todo. Y sí, te repito que no quiero perderte, nunca, por favor. 💛

A post shared by AITANA (@aitana_ot2017) on Jun 27, 2018 at 7:21am PDT