Isa Pantoja no deja de ser noticia. La joven se encuentra en Miami junto a su nuevo amor, Omar Montes, donde tendrán la oportunidad de conocer a su ídolo, Anuel. Pero esta nueva ilusión podría verse truncada tras la nueva información que han dado en 'Sálvame'. Aunque han apuntado que solo son amigos, su cercanía demuestra que lo suyo es más que una bonita amistad. Un romance que está comenzado y que después de lo que ha contado Kiko Hernández todo se vaya a pique. Según el presentador y colaborador, Isa y Omar podrían volver por separado a España porque ha tenido "un lío con otra persona".



Subido en el pulpillo, y tras consultar al director, Hernández ha comenzado a contar la historia, aclarando que pasó la noche del "sábado al domingo" en un hotel de Matalascañas, Huelva. Kiko ha explicado que estaban de fiesta en un reservado de una discoteca cuando Isa y su misterioso acompañante se marcharon a un hotel, cuyo nombre no ha querido desvelar. En esa discoteca fue donde se hizo la foto con Álvaro Carrellán, conocido en televisión por su participación en 'Quien quiere casarse con mi hijo'. Sin embargo, Hernández ha dicho que fue "una cortina de humo" para ocultar la que era la conquista real de Chabelita.

Según la versión de Kiko Hernández, Chabelita y el joven forman tal escándalo en la piscina del hotel que la recepcionista se ve obligada a llamarles la atención debido a las quejas del resto de huéspedes.



Información contrastada y con pruebas gráficas

Pero ahí no acabó la fiesta. Una vez en la habitación continuaron con la misma actitud. Kiko ha narrado que "esa noche se hacen fotos y vídeos dentro de esa habitación, donde no solo duermen". Asegura que el programa tiene las pruebas y que la información está más que contrastada.

Pero, ¿quién es ese misterioso joven? Se llama Juan Fernández, es del mismo grupo de amigos que Álvaro, y según Rafa Mora, "es taxista". Tal y como ha dicho Kiko, el parecido con Alejandro Albalá es más que razonable. En la imagen, compartida en Twitter por Álvaro Carrellán, aparece Isa acompañada de él –a su izquierda– y de Juan –a su derecha–.

Kiko ha enseñado a sus compañeros un documento, que podría tratarse de una fotografía de la noche, con la condición de que no se lo contaran a nadie. Rafa, al verla ha dicho que prefiere no hablar del tema. Por su parte, Lydia Lozano ha asegurado que es "buenísimo", mientras que Chelo García Cortés y Carmen Borrego no entienden qué le ocurre a Isa. Pero ha sido Gustavo González quien sin querer ha dado una pista más: "Ahí había una tercera persona".



Kiko le ha lanzado un mensaje a la hija de Isabel Pantoja: "Se acabó, ya no tienes credibilidad". Además, antes de cambiar de tema, le ha dado un consejo: "deja de vender mentiras y ponerte a currar".