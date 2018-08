Espantada en 'Sálvame': Rafa Mora podría abandonar el programa

Rafa Mora podría dejar su silla libre en 'Sálvame'. El extronista está viendo cómo peligra su puesto de trabajo ¡por petición de sus compañeros! Sus contínuos enfrentamientos y sus salidas de tono con los colaboradores podrían pasarle factura y hacer que abandonase el programa. La decisión está en manos de sus compañeros, que han votado si quieren que se quede o no. Como no podía ser de otra manera, a Rafa le ha sentado como un tiro esta situación. Asegura que no esperaba que se diese y "menos mi puesto de trabajo dependiese de algunos colaboradores, ya que compañeros no les puedo considerar".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sin pelos en la lengua y dispuesto a ser más sincero que nunca, el tete ha confesado que está solo desde que llegó al universo 'Sálvame'. Deja claro que no fue fácil: "Al principio hubo personas que se lo pusieron muy difícil". Mientras que otras, como "Kiko Hernández, Matamoros, Mila Ximénez o Patiño" le dieron la opción de verle funcionar: “Hay gente que quizás tiene más confianza en sí misma y considera que su puesto no corre peligro”.

Telecinco

Mora sentencia que hay miedo entre los colaboradores porque "hay mucho culos para pocas sillas". Él quiere seguir porque tiene ilusión, ganas, físico y show para continuar dando guerra. Le han criticado por hacer cualquier cosa que le pida la dirección aunque suponga traicionar a sus compañeros, pero asegura que tiene unos valores y "hay cosas que no voy a hacer nunca".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Por si fuera poco incómoda la situación, ha tenido que hace frente a unos cara a cara con sus compañeros: Gustavo González, Lydia Lozano, Chelo García Cortés y Carmen Borrego. Todos le han reprochado más o menos lo mismo: que les ha hecho feos utilizando malos gestos y haciendo uso, en ocasiones, de la mentira. Obviamente, Rafa se ha defendido de los ataques asegurando que al único que han dado de lado ha sido a él. Por ahora y porque la mayoría de los colaboradores que estaban hoy en el plató has apostado por la continuidad de Rafa, Mora continuará en 'Sálvame' pero ¿hasta cuándo? ¿Tendrán algo que decir el resto de miembros del programa?

Telecinco

Pero los bombazos no han acabado ahí. Rafa no es el único que podría abandonar el espacio... Jesús Manuel ha anunciado su marcha: "Me voy por una decisión propia, feliz y contento, con un camión de compañeros". ¿A qué se debe esta estampada? Lo que es seguro que no les costará encontrar sustitutos con la cantera que tienen en Mediaset...