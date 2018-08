El último golpe para Angelina Jolie en su guerra con Brad Pitt por la custodia de sus hijos

Nuevo revés para la actriz Angelina Jolie en la lucha por la custodia de sus seis hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox. Y es que el juez de la Corte Suprema de Los Ángeles, encargado de llevar el caso de divorcio entre la actriz de 'Maléfica' y Brad Pitt, ha establecido que la intérprete deberá acatar unas nuevas ordenes en relación a la custodia de su hijos, a favor del actor de 'Troya'. Una medida que ha caído como un jarro de agua fría a la actriz porque desde que decidieran hacer oficial su separación, en septiembre de 2016, ha luchado por la custodia no compartida de sus hijos.

Según ha podido saber 'The Blast', el juez ha obligado a la actriz Angelina Jolie a dejar pasar más tiempo a Brad Pitt, que de momento sigue siendo su ex pareja y no ex marido, con sus hijos. Tal y como se recoge en los documentos oficiales de la corte, el intérprete podrá pasar hasta cuatro horas con sus hijos, en un intervalo de dos días escolares, y hasta doce horas, cada dos días festivos. Pero aún hay más. Y es que el juez también ha dictaminado que Angelina tendrá que dejar de entrometerse en la relación que Brad mantiene con sus hijos. Es decir, Angelina no solo tiene prohibido leer las conversaciones que el actor de 'Troya' mantiene con sus hijos, sino que deberá darles a todos ellos el teléfono personal de su padre, para que la relación sea mucho más fluida de lo que es a día de hoy.

Una decisión que poco ha gustado a la celebrity, sobre todo tras denunciar hace unos días que el mismísimo Brad Pitt no pagaba la manutención de sus hijos. Una afirmación que el actor se ha apresurado en desmentir rotundamente y ha salido airoso diciendo que no solo ha pagado 1,1 millones de euros a la actriz y a sus niños, sino que también habría prestado hasta 7 millones de euros para que Angelina se pudiera mudar a una señora casa con todos sus churumbeles.

Quieran o no, lo cierto es que el próximo 21 de agosto ambos se tendrán que ver, de nuevo, las caras en los juzgados para encontrar solución a la custodia de sus hijos y tratar otros temas legales que les afectan a ellos mismos. Y es que desde que empezaran con los trámites de divorcio, ahora hace casi dos años, los tira y afloja entre Angelina y Brad se han convertido en una constante, hasta el punto que solo se comunican mediante los fax que emiten sus respectivos abogados. Ahí es nada.