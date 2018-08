Desde que Sofía Suescun se diera a conocer en el año 2016 con la edición de aquel año de 'Gran Hermano', supimos que la pamplonesa iba a dar mucho que hablar. Por aquel entonces la vimos junto a su alocada madre ("alocada" igual se queda corto. Está como una cabra), Maite Galdeano, pero la verdadera estrella era ella. Pronto se posicionó como favorita, ganó el reality y el resto vino rodado: consiguió un trono en 'MYHYV', salió de allí con Hugo Paz tras mucho tira y afloja y, cuando lo dejaron (por las malas), las entrevistas y los platós no dejaron de contar con ella. Instagram se convirtió en una importante fuente de ingresos para Sofía y, con el status de influencer, consiguió participar en Supervivientes 2018 tras empezar a salir con el ex de Chabelita, Alejandro Albalá. Y volvió a ganar. ¿Y ahora qué?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Para Sofía, las ofertas de trabajo no cesan, y con GH VIP 6 a la vuelta de la esquina, cabe preguntarse si va a ir a por el triplete de los realities... y ahora ha sido el blog de Telecinco 'Que no salga de aquí' el que ha querido saber su próximo movimiento. ¿Su respuesta? De lo más abierta...

"No sé por qué, a todo lo que me presento lo gano, y no sólo realities. Es lo que tiene ser una ganadora. Así que nada: por qué no ir a por un triplete y ganar el próximo GH VIP, claro que sí", señala. ¿Significa esto que ya en conversaciones con la productora?

Siestas de princesa 💁🏽‍♀️😂😴 A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) on Jan 23, 2018 at 10:40am PST

Publicidad - Sigue leyendo debajo

No sabemos (por el momento) si sus palabras tienen un fundamento y si realmente está negociando su entrada en la Casa, aunque lo que sí tiene claro es que, de ir, iría sola: "Con mi madre ya no entraría a ningún sitio. Ya lo he vivido una vez, y la verdad es que no hay que repetirlas cosas del pasado. Entraría a todos los sitios sola, que me va muy bien", afirma.

ELLA ES ESPECIAL❤ @maite_galdeano_gh16 A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) on Apr 10, 2017 at 12:30pm PDT

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y lo cierto es que, de entrar, ya tendría algunos compañeros en mente que le encantaría tener durmiendo a su lado: "Son muchos los nombres que se rumorean en esta nueva edición. Me gustaría mucho que entraran Mónica Hoyos o Miriam Saavedra, porque las dos han querido mucho a Carlos Lozano. Mataría por ver a las dos en la Casa. Y luego Suso, que lo amo con locura. No sé si va a entrar o no, pero yo le voy a defender muchísimo, porque sé que él lo ha dado todo por mí y se lo tengo que devolver de alguna manera. Y ojalá, si hace las cosas bien, gane esta edición", relata. ¿Está diciendo, con estas palabras, que Suso también está negociando para entrar en el reality?

Sea como sea, nos encantaría verles de nuevo a los dos juntos en la Casa otra vez y ver si surge la chispa de nuevo... y ya lo sentimos por Alejandro Albalá, que seguro que no le hace ninguna gracia, ¡pero sería una pasada verles liarla de nuevo en Guadalix! ¿O no?