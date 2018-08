"Que se prepare que voy a por ella", así de tajante se ha mostrado Miriam Saavedra tras las declaraciones de Mónica Hoyos el pasado sábado en el 'Deluxe'. A la reciente ex novia de Carlos Lozano no le han sentado nada bien ciertas insinuaciones de Mónica, como la referencia a su falta de estudios, algo que ella misma se ha encargado de desmentir con pruebas (papeleo de prácticas en empresas, títulos...) Y es que asegura que "esta señora ha difamado y se ha cargado mi reputación, lo va a tener que demostrar judicialmente". Pero Miriam ha llegado mucho más lejos con su monumental cabreo, confesando que "la quiero ver en la cárcel, a menos que rectifique y pida perdón públicamente"... ¡Qué fuerte!

Lo que tiene claro es que ella no va a echarse atrás; "Me ha puesto una denuncia por llamarle bruja y mala persona, y no me voy a retractar porque lo es", zanja.

Pero aunque Miriam Saavedra quiere tomar medidas legales contra Mónica Hoyos, además de por todo esto, por lo que ha dicho de ella en redes sociales, cuando le preguntan si le importaría coincidir con ella en 'Gran Hermano VIP', se muestra ambigua: "No tendría problema en compartir plató o un trabajo en televisión con nadie, ni con mi peor enemigo porque tengo la cara y siempre voy a dar la cara de frente".



Así que parece que el dinero vence al odio... ¿No?