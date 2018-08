Jesulín de Ubrique dice 'no' a un reality millonario

Que nadie acuse a Jesulín de tener 'ambiciones' económicas. Parece que ni por "toa toa toa" la pasta del mundo Jesulín sería parte de un reality. El torero, que ha visitado el programa 'Amigas y conocidas', ha sacado su lado más digno y ha reivindicado que no todo vale a cambio de dinero. Aunque la razón de su visita era hablar de su vuelta a los ruedos el próximo 19 de agosto de 2018, Jesulín ha captado la atención de todos al hablar de su negativa a ser parte de un reality. "Lo último que me han ofrecido ha sido ir a un programa de otra cadena dos semanas y no he querido", explicaba Jesulín. Porque otra cosa no, pero Jesulín es un hombre de valores morales inquebrantables, y así lo ha expresado.

"Si yo hubiese dicho que sí a todo lo que me han ofrecido y con un cheque en blanco sobre la mesa... Pero hay cosas que no haría nunca y no me presto a todo lo que me ofrecen", sentenció el torero.

Pero, ¿qué ha llevado al diestro a no querer ser la nueva estrella televisiva del momento? "Primero porque no me veo y segundo porque hay cierta cadena que no me da tregua", ha declarado.

Lo más llamativo ha sido la suma a la que el torero ha renunciado: "Se puede quitar varias hipotecas con el dinero que le han ofrecido", ha revelado Sonia Ferrer, que pudo hablar con el representante del torero sobre los detalles de la propuesta.

Pero, ¿de qué programa se trata? La pista de que Jesulín podría haber rechazado ser parte de la nueva edición de 'Gran Hermano VIP' o 'Supervivientes' ha sido la declaración de Sonia, que ha explicado que es "un programa de esos que te encierran u otro de esos que te llevan no sé cuantos días lejos".