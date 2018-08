Novak Djokovic , un apasionado de nuestro país, se ha instalado en la Costa del Sol para disfrutar de unos días en familia. Y de esta guisa llegó a la playa: con un bañador turbo y unas deportivas. Su hermano Marko –el que va detrás en la bici– quiso inmortalizar los momentazos ‘me paseo codos atrás presumiendo de costillas’ y ‘mirad qué culito tengo’. Pero no solo él, todos los que pasaban por allí quisieron quedarse aquella imagen para el recuerdo. Después, el tenista se fue a hacer ejercicio para darle a las pelotas (éstas, sí, las de jugar) en el Open USA, que se disputará a finales de agosto.

Djokovic se lo pasó bomba en la playa, aunque parece que aún no se ha enterado que el bañador y las deportivas no combinan muy bien. Aunque eso le da igual, estaba muy ocupado moviendo el 'cucu' mientras su hermano inmortalizaba el momento. ¡Vaya cuerpo de escándalo se paseaba por la costa! Menos mal que la policía no pasaba por allí, porque la multa podría haber sido fina... ¡Entre 300 y 750 € por pasear sin camiseta en las calles de Marbella! Casi nada...

Lo que Marko debería plantearse es darle unas pequeñas lecciones de estilo a Novak, porque para salir así, hay que tener valor. Eso sí, no cabe duda de que el tenista se divirtió como nunca, que al final es lo importante.