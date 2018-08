Además de ser la chica del tiempo, la presentadora andaluza es una de las 'it girls' del momento, es por eso que sus más de 40 000 seguidores se han preocupado cuando Flora González ha anunciado, a través de las redes sociales, que había sufrido un pequeño accidente. Al parecer se ha torcido un dedo... ¡Poniendo una lavadora! Como ella misma confiesa; "No me caigo patinando a 150 por hora y poniendo lavadoras me lesiono..." ¡Qué mala pata! Aunque parece que ya se está deshinchando, tiene claro (a modo broma) que no hace "ni una colada más en todo el verano". "Me he torcido el dedo, pero no es grave", ha querido tranquilizar a sus seguidores, que se han volcado muchísimo en su recuperación.

"Gracias a todos por los consejos para el dedito, ahora en frío me duele un poco Mientras me preparo para hablaros de tiempazo (término meteorológico totalmente subjetivo e inaceptable) para el fin de semana en @telecincoes, voy a recordar el día que fui a patinar y no me dolía nada", escribe junto a esta imagen en la que podemos verla con una sonrisa de oreja a oreja que indica que el dolor va, seguro, a mucho menos.



¡Qué te recuperes pronto, Flora!