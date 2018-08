Ser una buena 'influencer' o 'bloguer', hoy en día, no es nada fácil. Es por eso que tod@s están en constante búsqueda de la innovación; nuevos enfoques para sus fotos, 'looks' arrolladores, lugares especiales... Y algo así le ha pasado a Tamara Gorro. Quería conseguir la foto perfecta combinando tipazo, paisaje, luz... ¡Y la que ha liado! Ella misma lo ha confesado en la publicación (que finalmente, por cierto, ha podido tener perfecta); "La que he liao para una santa foto", y es que lo tenía todo listo; bonito bikini que realza su figura, arena perfecta, espalda al aire gracias al 'topless', moñete en el correcto lugar para enseñar tatuaje... Pero claro, sin toalla, que no da demasiado buen toque a la foto, así que se ha puesto de arena hasta las orejas.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Creéis que estamos exagerando? Pues mirad... Haciendo alarde de la naturalidad que la caracteriza, ha querido compartir con sus seguidores la cara B de una buena foto, ¡y este ha sido el resultado!

Instagram

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¡El bikini ya casi ni es negro! Directo a la lavadora, porque eso ni con agua salada... Pero ha merecido la pena. Tamara ha conseguido lo que viene siendo un 'fotón' playero.

De lo que no cabe duda es de que está disfrutando de sus vacaciones al máximo, y de que tiene un cuerpazo de escándalo.