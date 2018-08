Si hay algo que no tiene Ylenia Padilla, eso son pelos en la lengua. Así que ahora que vuelve a ser el centro de atención después de salir a la luz su supuesto idilio con Omar Montes, a quien ahora relacionan con Chabelita, ha querido aclararlo todo. "Fue a contar que había estado conmigo, pero es mentira, se me revuelve el estómago", aclara la ex participante de 'Gandía Shore'. Y es que ha la chica reality parece no haberle hecho mucha gracia que Omar haya ido contando por ahí que tuvo algo con ella... Pero no es lo único que podría haberse inventado. "Ha subido un montaje a YouTube de una canción que supuestamente ha cantado conmigo, y es mentira, es un muerto de hambre", cuenta.

Además, asegura que "a este tío no le conocen ni en su casa, no es referente del trap ni de nada". Y considera que a ella la intentó utilizar vendiendo un tema que no era cierto y una historia inventada, así que podría estar haciendo lo mismo con Chabelita. "Creo que la puede estar utilizando", confiesa Ylenia.

Ellos, de momento, hacen oídos sordos a la polémica y se besan así de tiernos en la cama del hotel...