La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y participante de 'GH VIP 4', Belén Roca, ha concedido a Torito su entrevista más 'hot'. Aunque antes de sacar ese lado sensual y guerrero, también ha tenido tiempo para hablar de una vida en la que no todo ha sido un camino de rosas; Tuvo de seguir adelante después de la muerte de su pareja en un accidente de tráfico, un juez le retiró la custodia de su hija mientras se encontraba en pleno encierro televisivo en 'GH'... Su vida no ha sido nada fácil. Pero dejando el drama a parte, ha querido sacar su lado más sexual y ha dejado confesiones que, sin duda, no dejarán indiferente a nadie.

Ha asegurado que su especialidad en la cama son los futbolistas y que ha compartido lecho "con uno del Sevilla, uno del Betis, uno del Barcelona y uno del Real Madrid". Aunque su imagen sobre los futbolistas no parece ser demasiado buena después de todo; "Son creídos y super presumidos haciendo el amor. Eran de echar un polvo y mirarse en el espejo, incluso en medio del acto". A pesar de eso, la famosa reconoce que le gustan mucho los jugadores del fútbol: "Son jóvenes, son guapos y te pueden llevar de vacaciones, ¿por qué no me van a gustar?".



"A mí me gusta un hombre entregado a mí y que me empotre contra la pared", confiesa. Ha dejado claro que le gusta "el sexo duro"; "Me gusta la caña, que me den un cachete, que me tiren del pelo, que me cojan de la cara, pero con cariño; que el hombre sea caballero en la calle y algo sadomasoquista en la cama". ¿Su postura favorita? "La del perrito con la cabeza contra la pared". Además, ha confesado ser "muy escandalosa cuando llego al orgasmo".