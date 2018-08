"Eres la mujer más hermosa del mundo", "eres un bombonazo", "qué cuerpazo", "eres preciosa" y hasta los piropos más elaborados; "Si la belleza fuera un instante tu serías la eternidad"... ¡A Emma García le han llovido los halagos! Hay incluso quien se atreve a compararla con las chicas que pasan por su programa, 'Myhyv', "por ti no pasan los años, al contrario, a más edad más guapa estás. Cuerpazo. Mejor que las que van a mhyv". Pero los piropos no quedan ahí, hay quien se ha animado a pedirle que sea la nueva tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'... ¿Dará el paso? De momento lo dudamos, pero oye, nunca se sabe... Y tanto halago porque ha compartido con sus seguidores varias imágenes de sus vacaciones en las que aparece luciendo un tipazo de escándalo en bikini, y es que Emma no es solo una de las mejores y más queridas presentadoras del panorama nacional, también es increíble por fuera.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram

Hasta sus propios compañeros de profesión se han quedado de piedra al ver lo bien que se conserva la presentadora a sus 45 años... Carlota Corredera escribía un enorme "Wow" que expresa a la perfección lo que hemos sentido todos.

Emma ha posado feliz y relajada luciendo un biquini blanco y negro, pareo con un delicado estampado floral, gafas de sol aviador y un sombrero en el que se aprecia un pequeño dibujo de un loro. ¡Menudo bronceado que ha conseguido ya la presentadora, está guapísima!