Tamara Gorro vive uno de los momentos más felices de su vida. En lo laboral todo va sobre ruedas, pero es que en lo personal... Puede presumir de haber construido una maravillosa familia junto a Ezequiel Garay. Y hoy la pareja está de celebración, no solo por todo lo que han logrado juntos, si no porque además tal día como hoy, hace 8 años, decidieron emprender el camino juntos. Ambos han querido celebrar este día tan especial dedicándose tiernos mensajes a través de las redes sociales, desde donde comparten con nosotros numerosos aspectos de sus vidas. Junto a una fotografía de hace 8 años, escribe Tamara; "¿Sabes qué? No retrocedería el tiempo", y es que Tamara cuenta hasta los días desde que Ezequiel entró en su vida, "porque estos 2.920 días a tu lado han sido especiales, únicos, maravillosos e inolvidables. Gracias por aparecer en vida, gracias por ser como eres, gracias por existir. Te admiro como persona, amigo, marido y padre. ¡Feliz aniversario, TE AMO!".

Él también ha sacado su lado más cariñoso con su mujer, a quien le ha dedicado unas palabras junto a 3 fotografías de lo más especiales. "FELIZ ANIVERSARIO MI VIDA. 8 años de puro amor y los que quedan princesa. Gracias por hacerme tan feliz cada día. TE AMO MÁS QUE A MI VIDA".

Y es que la pareja tiene mucho que celebrar.

Se conocieron en 2010

Aunque 'Eze' ya se había fijado en Tamara gracias a verla en televisión en programas como 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y 'Sálvame', no fue hasta que le pidió a un amigo en común que los presentara cuando pudo conocerla personalmente. Al principio, Tamara Gorro se mostró muy reacia a ser el 'rollete' de un futbolista, pero empezaron a hablar por teléfono y cuando se conocieron en persona surgió el flechazo de inmediato.

Dos años después la pareja se daba el 'sí, quiero' con una ceremonia de 300 invitados el 24 de junio de 2012 en Alcalá de Henares. Sin embargo, no ha sido la única boda de la pareja. Este mismo año, el pasado mes de junio, volvían a casarse. Esta vez con un rito en Maldivas.

Dos hijos en común tras una larga lucha

Tras tres años de lucha, Tamara y Ezequiel consiguieron dar la bienvenida a su pequeña Shaila gracias a la gestación subrogada. Tras seis intentos de inseminación artificial se daba por vencida y decidía acudir a un vientre de alquiler. Un tema del que Tamara siempre ha estado a favor, convirtiéndose incluso en un ejemplo de lucha para otras mamás. La pequeña está a punto de cumplir 3 añitos y fue la felicidad máxima en la casa Garay Gorro. Pero no la única.

El pasado mes de diciembre llegaba al mundo Antonio, esta vez Tamara sí consiguió quedarse embarazada. Una noticia que llegaba con muchísima ilusión a la familia.