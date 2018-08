Chabelita está muy tranquila disfrutando de unas vacaciones en Miami junto a Omar Montes... O estaba, porque después de estas imágenes no sabremos cómo habrá cambiado su viaje. La polémica les rodea, estén o no estén en España, y no dejan de salir a la luz críticas al cantante, su oscuro pasado o vídeos cómo este en el que aparece en una piscina en actitud muy 'hot' con Apolonia Lapiedra, actriz de cine para adultos. Y estas imágenes podrían haber desatado los celos de Isa Pantoja... ¡Cómo para no! En las imágenes, que forman parte del último videoclip del cantante, se puede apreciar a Omar y a Apolonia besándose apasionadamente, algo que no le habría gustado a la hija de la tonadillera, pues hace algún tiempo se dijo que Omar estaba detrás de la actriz.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"En septiembre estreno nuevo videoclip “ANIMAL” con @apolonialapiedrax GRABADO EN ESTADOS UNIDOS 🇺🇸 VIENE MUYYY DURO, ESPERENLO...", escribe el cantante... Pero dura, seguramente, la bronca que haya tenido con Chabelita... ¡Venga Isa, tranquila, solo es un videoclip!



Las que sí se han revolucionado son las redes, y es que a la publicación de Omar le han llovido comentarios como; "Normal con la Chabelita te amargas" o "tuviste que pagarle bien a Apolonia para que te bese"... Aunque también hay quien saca las garras por él y no duda en defenderle; "Él está donde está no por la Chabelita ni mucho menos él está donde está por su esfuerzo y por todo lo que ha luchado, no le hace falta arrimarse a nadie".