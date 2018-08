Omar Montes contesta a Ylenia

Chabelita Pantoja y Omar Montes ya están de vuelta en España. Tras sus lujosas vacaciones en Miami, la pareja ha aterrizado en España y lo ha hecho bien informada. Porque les ha dado tiempo a todo: a darse arrumacos en el hotel y compartirlo con todos sus seguidores, a conocer a Anuel, del que Chabelita es la fan número uno y hasta de informarse sobre lo que han dicho en España sobre ellos. Los "pobres" no han desconectado y han venido bien informados sobre todo lo que se ha hablado de ellos durante estos días. Pero si hay algo con lo que Omar no está nada de acuerdo con las declaraciones que ha hecho Ylenia sobre él.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Omar Montes está muy cabreado con Ylenia. El cantante de trap ha cargado duramente contra la exconcursante de 'Gandía Shore'. "Normal que haya hablado de mí, está apagada. No come, no estudia, no trabaja, algo tendrá que hacer con su vida", decía entre risas la nueva conquista de Isa Pantoja.

El joven también ha advertido a Alejandro Albalá que no diga nada de él, pues no lo conoce y no tiene porque hablar de él. Sobre la supuesta infidelidad de Chabelita ha dicho que "esos son maric.......".