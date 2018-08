Carlos Lozano se ha sentado en 'Sábado Deluxe' dispuesto a poner fin al culebrón que han protagonizado las últimas semanas sus ex, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, que han acabado hasta entre demandas. Aunque confiesa que no le va a ser nada fácil porque ambas están dispuestas a seguir 'guerreando'... Pero lo cierto es que aunque esté cansado de ellas, sigue "colgado" de su última novia, Miriam, con quien incluso ha estado hace tan solo unos días. "Sigue colgado de ella, aunque cada vez menos porque hay "mucho dolor", confiesa, y asegura que ella también le sigue amando, al menos eso le dice a él. Sin embargo está convencido de que "si me hubiera casado con Miriam estaría separado, engañado, estafado y corneado".



A pesar de todo lo que hizo (le sentó muy mal que pusiera fin a la relación en mitad de un plató), asegura que la perdonó, pero llegó un punto en el que no pudo más y parece que esto no tiene vuelta atrás.

Se siente muy engañado por su ex Miriam, porque asegura que todo este tiempo han estado juntos; "Salía de mi casa y me decía que se iba con sus amigas y se iba con Hugo Castejón". Aunque asegura que habían roto, estaban viéndose y ambos querían volver... "Hugo Castejón me llamó a las ocho de la mañana, de fiesta, para decirme que estaba con Miriam, y ella de fondo decía que no le hiciera caso", cuenta el presentador... Vamos, que el culebrón es más grande de lo que pensábamos.

Pero hay algo que le ha sentado realmente mal... "Decir que quieres cadena perpetua para la madre de mi hija te aleja de mi", zanja.

Con quien parece siguen más vivas las rencillas es con la madre de su hija; "con Mónica he tenido problemas desde que me separé", confiesa el presentador. Además, no duda en defender a Miriam ante las acusaciones de Hoyos, asegura que Mónica se ha inventado muchas cosas sobre el pasado de Miriam, y les llamaba cuando estaban juntos para intentar estropear su relación.

Miriam Saavedra responde a Carlos en directo

"Carlos, ya te desahogaste, liberaste tu furia... ¿ya estás contento, Carlos?", contraataca Miriam. Pero la peruana se ha mostrado bastante reacia a contestar las preguntas directas de los colaboradores, como si ha mantenido o no una relación con Hugo... Y Carlos ha estallado; "Sinvergüenza".



Ella ha asegurado que él tampoco fue completamente fiel durante su relación, y Carlos ha confesado que cometió el error de mantener conversaciones por redes sociales, pero que jamás le ha sido infiel físicamente.