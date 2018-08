No corren buenos tiempos para Rafa Mora. El colaborador de 'Sálvame' está contra las cuerdas, y es que no consigue encajar en el equipo y parece que sus compañeros prefieren que deje de estar presente en el programa (aunque ninguno lo admite). o al menos así lo cree él. El ex tronista vio, hace unos días, peligrar su puesto de trabajo ¡por petición de sus compañeros! Así que para demostrar que está intentando encajar y currándose a tope conservar su silla, se ha atrevido a someterse a un polígrafo con preguntas formuladas por los propios colaboradores. La cosa prometía... ¡y ha ardido! Ha empezado calentito cuando el poli ha determinado que ha filtrado información de las reuniones de 'Sálvame' a gente fuera del equipo, incluso al clan Pantoja... ¡Qué fuerte!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Lo que sí se ha atrevido a confesar ha sido que alguna vez ha "vendido" a Chabelita, porque ella no le ayudó pasándole información para poder encajar en el trabajo, y en su lugar, se la daba a Kiko Hernández.

El colaborador ha confesado sentirse desplazado por sus compañeros. Incluso con esto de las nuevas tecnologías, y es que asegura que le duele no estar en el 'chat grupal' de WhatsApp que comparten los colaboradores... A quien ha atacado de lo lindo ha sido a Gustavo González; "Se ha acostumbrado a mentir, ha perdido toda la credibilidad... Creo que es buen tío pero vive en un mundo que no es real", asegura. "Es un teleñeco en manos de María Lapiedra", confiesa.

Kiko Matamoros es su referente. Así lo ha confesado él mismo, aunque muchos de sus compañeros creen que intenta imitarlo, lo cierto es que él cree que heredará su silla... ¿Se cumplirán sus deseos?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Su silla no sabemos cuánto le durará, lo que sí ha salido a la luz gracias al poli es que Rafa se alegró cuando peligraba el puesto de Lydia y de Terelu... ¡Madre mía! Y la cosa no ha quedado ahí... Rafa ha confesado que le gustaría que despidieran a alguno de sus compañeros, vamos, que se está ganando el encajar en el programa.