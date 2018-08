"¿Te consta que Chelo García-Cortés estuvo enamorada de Isabel Pantoja tal y como has dicho en varias ocasiones?", así comenzaba lo que se convertiría en una trifulca imparable. María Patiño hacía esta pregunta a Rafa Mora por exigencias del guión, y es que así lo marcaba el polígrafo, lo que nadie esperaba era que la cosa acabaría calentita... El colaborador respondía un firme 'Sí' al que el poli le daba la razón, pero a Chelo no le sentó nada bien. "Voy a ser muy breve. He mandado un burofax a este señor. Si no lo has recibido lo tiene la fábrica, no le permito ninguna intromisión ni a él ni a nadie en mi vida privada, por eso tiene un burofax la fábrica de la tele dirigido a este señor. Se acabó".

Y no lo decía, en absoluto, en broma. La cara de Chelo lo decía todo... y estaba enfadadísima; "No me río. Este señor es responsable de lo que dice". Y añadía; "Si no rectificas te demando". Pero Rafa, lejos de rectificar, quiso explicar porque 'le consta'; "Me lo dijo Dulce, ahí fuera, y luego vamos a decir la verdad... me lo ha dicho Bárbara Rey". Y dejaba claro que eso no significa que él crea que es real, solo que "me consta, así que demanda a Bárbara Rey".

Y sí, parece que lo hará... Chelo confesaba tener pensado demandar a los tres. Pese a los intentos de Rafa por evitarlo; "No me demandes que no he hecho nada… sé compañera mujer…", le decía el colaborador.

Ningún intento de Rafa por evitar la demanda funcionó, ¡hasta se puso de rodillas! Pobre...