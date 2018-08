Leticia Sabater ha encontrado un negocio de lo más rentable: Alquilar su casa cuando no está en ella. La cantante aprovecha que pasa casi todos los fines de semana fuera de su hogar, de concierto en concierto, para alquilar la villa a quien así lo desee. Bueno, a quien así lo desee no, porque ella misma ha confesado tener "mucho filtro" a la hora de escoger inquilinos. Para alojarse en su vivienda solo necesitas 350 euros al día (SOLO), pero claro, tiene piscina, cine, mucho espacio... Eso sí, ¡ni niños ni perros! Leticia no acepta que se alojen los más pequeños ni las mascotas porque "la moqueta es blanca"... Y que tampoco se te pase por la cabeza organizar un evento, ¡nada de eso! Pese a las 'restricciones' parece que el negocio le está funcionando de lo lindo, aunque también le da para muchas anécdotas. Desde ver ambulancias a las puertas de su casa tras una fiesta de un grupo de jóvenes, a la cita más romántica de su vida... y esta última es digna de contar, sobre todo por su final.

"Al último inquilino le falló la compañera con la que iba, me llama y dice Leticia que estoy con el catering de una empresa, ha fallado mi mujer que tiene guardia, por qué no te vienes conmigo a tomar algo y vemos el fútbol…", ¡toma proposición! Y lo mejor es que allí se plantó la de la 'salchipapa'. "Voy, llego... la cena más romántica del mundo, con mariachis… flores… Había cuatro mariachis, una mariscada…".

Pero el final de la 'cita' quizá no fue el esperado, y es que Leti acabó ¡con cagalera! "Es que no estoy acostumbrada a estos lujos", confesaba. Pero ella se quedó con lo bueno; "Un ramo de flores impresionante, mariachis, cena en el jardín, sirviéndote… cené y me fui. No pasó nada, tiene novia, le dije que estaba buenísimo y ya está". ¡Pues eso que te llevas!