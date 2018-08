El ex tronista y colaborador de 'Sálvame' se sometía anoche a un tenso polígrafo por el que podría haber acabado, incluso, demandado. Fue, sin duda, una noche movidita para Rafa Mora, y es que no tiene pelos en la lengua... Pero no los tiene para nada. Aunque asegura que se siente solo y aislado por sus compañeros de trabajo, lo cierto es que le encantaría estar más cerca de sus compis, pese a la polémica, sobre todo de alguna que otra compañera femenina... ¿Verdad, Rafa? Bueno, quizá no sea para tanto, pero esa sinceridad de Rafa le llevó a confesar varias fantasías sexuales que nos dejaron atónitos. El polígrafo le preguntaba si había tenido sueños eróticos con alguna de sus compañeras de programa, y él, ni corto ni perezoso confesaba que sí, que ha tenido "varios sueños eróticos a lo largo del tiempo".

"Yo hace muchos años, con todos mis respetos y la educación y desde el cariño... Me ponía María… Me llamaba la atención y me llama, pero fue hace años el sueño", confesaba. ¡Anda que apunta bajo! Nada más y nada menos que María Patiño, la conductora del programa... ¡Él sí que sabe!

Pero es que la cosa no queda aquí... ¿Recordáis su morreo con Chelo? Os refrescamos la memoria. Pues resulta que caló bien hondo en Rafa Mora. Él mismo ha confesado que en una noche de pasión con una chica, en mitad de la faena, abrió los ojos y se imaginó... ¡La cara de Chelo! MADRE MÍA, MADRE MÍA...

Rafa, contrólate, que ahora que tiene pensado demandarte no creemos que puedas hacer realidad tus fantasías...